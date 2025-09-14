ЦСКА не побеждает «Ростов» в РПЛ на выезде с 2021 года. 1.66 – продление серии

ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом» в 8-м туре Мир РПЛ.

Армейцы – фавориты с коэффициентом 2.30. Победа хозяев оценивается в 3.30, ничья – в 3.50.

ЦСКА не обыгрывает «Ростов» на выезде 3 матча подряд – 3 ничьих подряд. Последнюю победу в гостях армейцы одержали в августе 2021-го – 3:1. Если «Ростов» снова не уступит, сыграет коэффициент 1.66.

Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 19:30 мск.

Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам