Новичок «Ф-1» Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов. На его подиум букмекеры давали коэффициент 48.38

Новичок «Формулы-1» Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов.

Это первый подиум для гонщика «Рейсинг Буллз». Перед квалификацией на финиш Аджара в топ-3 букмекеры давали коэффициент 48.38.

В квалификации пилот стал четвертым. После этого котировки на подиум Аджара упали до 15.00.

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! «Макларен» вырвал поул, но дождь даст шанс Ферстаппену?