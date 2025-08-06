Букмекер Parimatch стал официальным беттинг-партнером «Лидса». Клуб в следующем сезоне сыграет в АПЛ
Букмекер Parimatch стал спонсором «Лидса».
В предстоящем сезоне клуб будет выступать в АПЛ. Логотип букмекера будет расположен на левом рукаве форме «Лидса».
Также символика Parimatch будет присутствовать на домашнем стадионе «Элланд Роуд», тренировочной базе, светодиодных щитах по периметру поля, а также на официальных медиамероприятиях клуба. Финансовые условия сделки не разглашаются.
«Parimatch – надежный бренд, который давно работает в спортивной индустрии и демонстрирует свою преданность игре», – заявил директор по спонсорским соглашениям «Лидса» Морри Айзенберг.
