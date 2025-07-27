«Хотелось бы, чтобы в приоритете была борьба с нелегальным игорным бизнесом». Оганезов о призывах запретить рекламу ставок на спорт

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал предложение Совфеда запретить популяризацию ставок на спорт через рекламу.

Ранее РИА Новости сообщили, что с такой просьбой в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) обратился сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, реклама букмекеров формирует у граждан «игровую зависимость и ложное мнение о выигрыше при размещении ставок». Гибатдинов предложил выработать ряд дополнительных ограничений для рекламы пари и ставок «по аналогии с существующими ограничениями рекламы алкогольной и табачной продукции».

«У нас есть Статья 27 закона о рекламе, в которой четко говорится об ограничениях и запретах для организаторов азартных игр. Этот перечень достаточно широкий, он полностью закрывают ту проблему, которую обозначил сенатор. Во-вторых, у нас также есть лотерея и казино, но инициатива почему-то касается только ставок на спорт. Хотя аудитория лотерей в шесть раз больше, чем у спортивных ставок. Формально лотерея отделена от азартных игр по совершенно непонятным причинам. Но мы отлично понимаем, что там выигрыш основан на случайности.

В-третьих, у нас огромный рынок нелегальных азартных игр. По оценкам специалистов, это около 30% от всего рынка – онлайн-казино и нелицензированные букмекеры. Парадокс в том, что с 2024 года было внесено около 20 законопроектов по борьбе с азартными играми, но они касаются именно легального бизнеса. При этом нелегалы гораздо опаснее: они не занимаются вопросами лудомании, к тому же все финансовые потоки от ставок уходят за границу. Хотелось бы, чтобы в приоритете была борьба с нелегальным игорным бизнесом. Если предложение Гибатдинова одобрят, то серая зона будет только расти», – заявил Оганезов.

«Рубин» – клиент «Зенита» после истории с Безруковым: четыре победы и 11:0. Снова будет разгром?