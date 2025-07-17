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  • 101.00 давали на победу итальянки Спитери над Прозоровой при счете 6:7, 0:5. Россиянка проиграла с трех матчболов в Риме
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101.00 давали на победу итальянки Спитери над Прозоровой при счете 6:7, 0:5. Россиянка проиграла с трех матчболов в Риме

Татьяна Прозорова проиграла Далиле Спитери во втором круге WTA 125 в Риме.

Россиянка вела 7:6(5), 5:0 в матче с 452-й ракеткой мира. На подаче итальянки было 15:40, затем Прозорова заработала еще один матчбол, у нее было больше. После этого она отдала восемь геймов подряд и проиграла сет, а затем матч – 7:6(5), 5:7, 2:6.

Букмекеры давали коэффициент 101.00 на победу Спитери при счете 40:15 в пользу Прозоровой в шестом гейме второго сета.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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