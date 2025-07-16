Генсек РФС об отчислениях букмекеров: «С этого года деньги поступают в специально созданный фонд. Мы еще не знаем, какие правила будут для получения средств»

Максим Митрофанов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

– Министерство спорта финансирует и поддерживает [футбол]. У нас существовала программа целевых отчислений от букмекеров, и эти средства шли на финансирование детско-юношеского футбола.

С этого года деньги поступают в специально созданный фонд. Этот фонд только создан – меньше месяца прошло с момента подписания закона о создании РСФ.

– Если деньги с этого фонда сократятся – что будет, допустим, с ЮФЛ?

– Ближайшие четыре года ничего. На четыре года гарантируют [деньги]. Как только фонд примет все свои документы, правила приема заявок, принципы распределения, сформируется как юридическое лицо и начнет работать, – мы все эти проекты первым делом подадим в фонд.

Дальше вопрос – какие будут правила [для получения средств]. Мы их еще не знаем, их еще не приняли, – заявил генсек РФС в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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