Никто в XXI веке не получал «Везину» трижды подряд. 4.00 – Хеллибак сделает это в новом сезоне

Коннор Хеллибак котируется главным претендентом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ в новом сезоне.

Вратарь «Виннипега » выиграл «Везину Трофи» дважды подряд – в 2024 и 2025 году. Еще никто в XXI веке не выигрывал трофей трижды подряд.

В последний раз это удалось Доминику Гашеку – чех становился лучшим вратарем НХЛ в составе «Баффало» с 1997 по 1999 год.

Букмекеры дают коэффициент 4.00 на то, что Хеллибак возьмет «Везину» в сезоне-2025/26 и повторит достижение Гашека. Вторым у букмекеров идет Игорь Шестеркин (7.50), третьим – Андрей Василевский (8.50).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

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