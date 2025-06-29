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Грилиш перейдет в «Наполи», считают букмекеры. В линии также присутствуют «Тоттенхэм» и «Эвертон»

Букмекеры считают, что Джек Грилиш перейдет в «Наполи» в летнее трансферное окно. 

На трансфер полузащитника «Ман Сити» в итальянский клуб дают коэффициент 3.00. Следующим потенциальным вариантом котируется «Тоттенхэм» за 4.50. В топ-3 также входит «Эвертон» за 4.50.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в Грилише.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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