В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за договорные матчи

В Казахстане планируют ужесточить наказания за договорные матчи.

Советник президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Нурсултан Курман заявил, что проблема договорных матчей остается актуальной для чемпионата страны.

«По нашей инициативе разработан ряд поправок в законодательство. Предлагается усилить ответственность и даже предусмотреть уголовное наказание. Эти предложения в настоящее время обсуждаются с депутатами и соответствующими органами. Это принципиальный вопрос. В казахстанском футболе нет места тем, кто торгует честью игры», – отметил Курман.

«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе

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