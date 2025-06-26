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Для букмекеров и организаторов лотерей в России с 1 июля снизятся межбанковские комиссии

Национальная система платежных карт (НСПК) снизит межбанковские комиссии для организаторов азартных игр.

По данным «Коммерсанта», в настоящее время средний размер эквайринговой комиссии составляет около 2%.

Согласно операционному бюллетеню НСПК, с 1 июля для букмекеров и организаторов лотерей будет установлена эквайринговая комиссия в размере 1,65%.

Также предусмотрена спецпрограмму со ставкой комиссии 1%. Для этого межбанковский оборот торгово-сервисного предприятия (ТСП) должен составлять не менее 40 млрд рублей в квартал, или 80 млрд рублей общего оборота, включая платежи по картам, выпущенным банком-эквайером в его собственной сети приема.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
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