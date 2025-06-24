2 миллиона жителей Испании регулярно играют в азартные игры

В Испании увеличилось число клиентов гэмблинг-сайтов.

По данным отчета Генерального директората по регулированию азартных игр (DGOJ), 1,99 миллиона испанцев регулярно играли в азартные игры в 2024 году.

По сравнению с 2023-м число жителей Испании, активно играющих в азартные игры, выросло на 21,6%.

83,2% игроков составляют мужчины. В среднем испанцы тратят на азартные игры по 706 евро в год.

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