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2 миллиона жителей Испании регулярно играют в азартные игры

В Испании увеличилось число клиентов гэмблинг-сайтов.

По данным отчета Генерального директората по регулированию азартных игр (DGOJ), 1,99 миллиона испанцев регулярно играли в азартные игры в 2024 году.

По сравнению с 2023-м число жителей Испании, активно играющих в азартные игры, выросло на 21,6%.

83,2% игроков составляют мужчины. В среднем испанцы тратят на азартные игры по 706 евро в год.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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