2 миллиона жителей Испании регулярно играют в азартные игры
В Испании увеличилось число клиентов гэмблинг-сайтов.
По данным отчета Генерального директората по регулированию азартных игр (DGOJ), 1,99 миллиона испанцев регулярно играли в азартные игры в 2024 году.
По сравнению с 2023-м число жителей Испании, активно играющих в азартные игры, выросло на 21,6%.
83,2% игроков составляют мужчины. В среднем испанцы тратят на азартные игры по 706 евро в год.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости