  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» – и выиграла группу на КЧМ. На первое место давали 5.50
0

«Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» – и выиграла группу на КЧМ. На первое место давали 5.50

В третьем туре КЧМ-2025 «Бенфика» победила «Баварию» со счетом 1:0 и с семью очками заняла первое место в группе С. Немцы финишировали вторыми.

Перед стартом турнира на финиш первыми «Баварии» давали 1.33, а «Бенфике» – 5.00.

В первом туре немцы выиграли 10:0 у «Окленда», а португальцы сыграли 2:2 с «Бокой Хуниорс»: тогда «Бавария» на победу в группу получила 1.25, а «Бенфика» – 5.50.

Перед игрой против «Баварии» некоторые букмекеры давали на победу «Бенфики» 6.00 и даже 7.50. До этого в 13 матчах против этого соперника португальцы не выиграли ни разу: было десять поражений и три ничьих.

В параллельном матче «Бока Хуниорс» не смогла обыграть «Окленд» – 1:1.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Михаил Морозов
logoБавария
logoчемпионат мира среди клубов
logoБенфика
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Окленд» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» на КЧМ. Коэффициент на счет 1:1 доходил до 161.00 – это 0,62% вероятности
354 минуты назад
«Не верю, что «Эсперанс» забьет «Челси». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
сегодня, 17:15
«Бенфика» должна цепляться за ничью, поэтому может смелее сыграть в атаке. В голе «Баварии» сомнений нет». Прогноз Артема Буторина на матч КЧМ
сегодня, 15:30
«Бавария» – фаворит матча с «Бенфикой» в 3-м туре КЧМ. Смотрите и ставьте на все игры турнира в приложении Winline!
сегодня, 15:00Реклама
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропов. Их используют нелегальные букмекеры и онлайн-казино
1сегодня, 13:52
Оганезов о налоге для букмекеров на борьбу с лудоманией: «Почему инициатива не касается казино или лотерей, где более 30 млн игроков – в 6 раз больше аудитории ставок на спорт?»
сегодня, 13:40
Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда. Им будет управлять Дегтярев
45сегодня, 13:25
«Бенфика» гарантированно выйдет в плей-офф КЧМ, если не проиграет «Баварии» за 1.82
1сегодня, 12:59
2 миллиона жителей Испании регулярно играют в азартные игры
сегодня, 12:36
4.00 – Волков станет чемпионом UFC до конца 2026 года. Джонс завершил карьеру и освободил пояс Аспиналлу без боя
сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
сегодня, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
сегодня, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
8сегодня, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
вчера, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
вчера, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
вчера, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
вчера, 11:17
«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40
1вчера, 08:44
«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры
22 июня, 19:40
Во всех 6 матчах финальной серии «Индиана» набирала 104+ очка. 1.85 – продление серии
22 июня, 18:34