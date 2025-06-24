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Оганезов о налоге для букмекеров на борьбу с лудоманией: «Почему инициатива не касается казино или лотерей, где более 30 млн игроков – в 6 раз больше аудитории ставок на спорт?»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов раскритиковал идею о введении налога для букмекеров на профилактику лудомании.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Еще одна странная инициатива в череде очень странных инициатив. Возникает очень много вопросов к авторам инициативы.

По данным Минздрава России, количество пациентов, зарегистрированных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения  с основным диагнозом «Патологическое влечение к азартным играм», составило: в 2020 году – 15, в 2021-м – 16, в 2022-м – 14, в I квартале 2023-го – 13.

Количество пациентов, зарегистрированных медицинскими организациями государственной системы здравоохранения с указанным диагнозом как сопутствующим, составило: в 2020-м – 15, в 2021-м – 3, в 2022-м – 4, в I квартале 2023-го – 2.

В настоящее время не существует ни утвержденных Минздравом методик лечения, ни профильных клиник. Кроме того, лудомания даже не считается болезнью, а лишь состоянием психического расстройства по аналогии с пироманией и клептоманией.

При такой «интересной» статистике официальной заболеваемости хотелось бы понять, для начала, как специалисты вышли на цифру дополнительного налога в 0,1% от выручки для финансирования мер по профилактике лудомании? На каких статистических данных основывается расчет дополнительного налога?

Сколько всего в стране лудоманов и являются ли они действительно больными или просто пытаются зарабатывать на ставках, чтобы в принципе не работать? Сколько стоит процесс лечения больного лудоманией? Сколько койкомест будет выделено для освоения такого бюджета? Есть ли в принципе в клиниках врачи такой специализации и сколько их?

И еще вопрос, какая структура будет получать и распределять миллиарды рублей от дополнительного налога? Какой штат и фонд заработной платы планируется для вновь созданной структуры?

Также вопрос, почему лудоманов должны лечить только букмекеры? Почему инициатива не касается, например, операторов казино или лотерей, где аудитория игроков более 30 млн человек, что в 6 раз больше аудитории ставок на спорт?

Ответов на эти вопросы инициаторы не дали и скорее всего не дадут. Очередной раз прихожу к убеждению, что в стране существует очень мощное лобби нелегального игорного бизнеса, которое всячески стремится создать проблемы именно легальному бизнесу.

Основная цель – создание ситуации крайне жесткого и невыгодного оперирования российских букмекеров в легальном поле, чтобы их аудитория перетекала в сторону нелегальных операторов онлайн-казино», – заявил заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Ставкам на Спортсе’’.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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