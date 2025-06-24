1

«Бенфика» гарантированно выйдет в плей-офф КЧМ, если не проиграет «Баварии» за 1.82

«Бенфика» и «Бавария» встретятся в 3-м туре группового этапа КЧМ.

После двух туров «Бавария» лидирует в группе с 6 очками, «Бенфика» идет второй с 4 баллами. Португальский клуб гарантированно выйдет в плей-офф, если не проиграет мюнхенцам, которые уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В случае поражения «Бенфики» обогнать португальцев сможет «Бока Хуниорс» – для этого аргентинцам нужно побеждать «Окленд Сити» с разницей в 7 мячей и более.

Букмекеры дают коэффициент 1.82 ни непоражение «Бенфики» и 2.06 – на победу «Баварии».

Матч состоится 24 июня и начнется в 22:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoчемпионат мира среди клубов
logoБенфика
logoБавария
Ставки на сегодня
logoвысшая лига Португалия
Ставки на футбол
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Оганезов о налоге для букмекеров на борьбу с лудоманией: «Почему инициатива не касается казино или лотерей, где более 30 млн игроков – в 6 раз больше аудитории ставок на спорт?»
12 минут назад
Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда. Им будет управлять Дегтярев
927 минут назад
2 миллиона жителей Испании регулярно играют в азартные игры
сегодня, 12:36
4.00 – Волков станет чемпионом UFC до конца 2026 года. Джонс завершил карьеру и освободил пояс Аспиналлу без боя
сегодня, 11:41
В НБА восьмой сезон подряд будет новый чемпион, cчитают букмекеры
1сегодня, 10:47
Дегтярев о повышении ставки целевых отчислений букмекеров: «Изъятие средств можно продолжить без ущерба для устойчивости компаний»
сегодня, 10:26
«Окленд Сити» пропустил 16 мячей от «Баварии» и «Бенфики». Букмекеры считают, что «Бока Хуниорс» забьет новозеландцам 5+ голов
сегодня, 09:59
Дегтярев о РСФ: «Главная функция фонда – справедливое распределение денег по федерациям. Эксперты будут выставлять им баллы по нескольким критериям»
сегодня, 09:35
Экс-директор по маркетингу «Мелбет» Кожевников: «Новое поколение интересуется ставками, а интерес у более старшей аудитории угасает»
сегодня, 08:51
«Не особо верим в атаку «Эсперанса» и ждем спокойную победу «Челси». Прогноз Антона Фадина на матч КЧМ
сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
сегодня, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
сегодня, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
7сегодня, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
вчера, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
вчера, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
вчера, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
вчера, 11:17
«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40
1вчера, 08:44
«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры
22 июня, 19:40
Во всех 6 матчах финальной серии «Индиана» набирала 104+ очка. 1.85 – продление серии
22 июня, 18:34