«Бенфика» гарантированно выйдет в плей-офф КЧМ, если не проиграет «Баварии» за 1.82

«Бенфика» и «Бавария» встретятся в 3-м туре группового этапа КЧМ.

После двух туров «Бавария» лидирует в группе с 6 очками, «Бенфика» идет второй с 4 баллами. Португальский клуб гарантированно выйдет в плей-офф, если не проиграет мюнхенцам, которые уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В случае поражения «Бенфики» обогнать португальцев сможет «Бока Хуниорс» – для этого аргентинцам нужно побеждать «Окленд Сити» с разницей в 7 мячей и более.

Букмекеры дают коэффициент 1.82 ни непоражение «Бенфики» и 2.06 – на победу «Баварии».

Матч состоится 24 июня и начнется в 22:00 мск.

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