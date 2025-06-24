«Бавария» – фаворит матча с «Бенфикой» в 3-м туре КЧМ. Смотрите и ставьте на все игры турнира в приложении Winline!

«Бавария» сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре групповой стадии клубного чемпионата мира.

Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф и могут занять 1-е место, если не проиграют. Португальцы при определенных раскладах могут попасть в 1/8 финала даже в случае поражения, а победа гарантирует первое место в квартете C уже им.

Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом: коэффициент на победу команды Венсана Компани равен 1,99 , тогда как на успех подопечных Бруну Лаже в основное время предлагают поставить за 4,20 . За 1,66 можно зарядить на линию «обе забьют», кэфом 2,22 оценен гол Харри Кейна, а за 3,45 есть возможность поставить на сухую победу мюнхенского клуба.

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