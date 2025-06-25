«Окленд» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» на КЧМ. Коэффициент на счет 1:1 доходил до 161.00 – это 0,62% вероятности
В матче третьего тура КЧМ-2025: «Окленд Сити» удержал ничью 1:1 против «Боки Хуниорс».
Ничью до игры оценивали в 26.00, но у некоторых букмекеров был коэффициент 50.00 и даже 61.00.
При этом счету 1:1 давали коэффициент 81.00, а изначально можно было найти даже 161.00 – то есть всего 0,62% вероятности
«Бока Хуниорс» финишировала третьей в группе с двумя баллами. «Окленд» – последний с одним очком. Первой стала «Бенфика» с семью, второй – «Бавария» с четырьмя.
Опубликовал: Михаил Морозов
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