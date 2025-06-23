«Оклахома» стала чемпионом НБА. Команда котировалась 2-й перед сезоном, 1-й – перед плей-офф

«Оклахома-Сити» обыграла «Индиану» со счетом 103:91 и победила в финале НБА (4-3 в серии).

В начале сезона букмекеры оценивали «Оклахому» второй по силе после «Бостона» и предлагали коэффициент 8.50 на чемпионство. Перед плей-офф команда шла первым фаворитом с коэффициентом 2.75.

«Индиана» котировалась гораздо ниже: перед стартом сезона – 17-й (50.00), а перед первой игрой плей-офф – 11-й (100.00).

До 7-го финального матча и травмы Тайриза Халибертона топ-3 претендентов на победу в следующем сезоне НБА выглядел так: «Оклахома» – 3.25, «Нью-Йорк» – 9.60, «Индиана» – 10.60.

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