Шансы «Индианы» на победу в финале НБА рухнули на 18% сразу после травмы Халибертона

«Оклахома» принимает «Индиану» в 7-м матче финальной серии НБА (счет в серии 3-3).

Через пять минут после начала игры «Индиана» вела 14:10 и имела 39% на победу (коэффициент 2.45).

Еще через две минуты при счете 18:16 в пользу «Оклахомы» лидер «Индианы» Тайриз Халибертон получил травму и закончил выступления в матче. В этот момент вероятность победы упала до 21% (стало 4.50).

По итогам первой четверти «Оклахома» впереди – 25:22.

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