«Интер» обыграл «Ураву», уступая до 78-й минуты. На победу итальянцев сыграл коэффициент 9.00

Во втором туре КЧМ-2025 «Интер» выиграл 2:1 у «Уравы Ред Даймондс».

Итальянцы пропустили на 11-й минуте от Ремы Ватанабе, сравняли счет на 78-й после удара Лаутаро Мартинеса и забили победный гол на 90+2 – отличился Валентин Карбони.

На 77-й минуте при счете 0:1 букмекеры давали 9.00 на победу «Интера». Аналогичный коэффициент можно было зафиксировать на 90+1 минуте при счете 1:1.

«Интер» набрал четыре балла после двух туров, «Урава» осталась без очков. У «Ривер Плейта» три, у «Монтеррея» – одно. Аргентинцы и мексиканцы встретятся 22 июня в 4:00 по Москве.

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