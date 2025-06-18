«Флорида» неожиданно для российских букмекеров выиграла Кубок Стэнли. Перед стартом плей-офф сразу 9 команд котировались выше «Пантерс»

«Флорида» неожиданно для букмекеров выиграла Кубок Стэнли.

Российский букмекеры не котировали «Флориду» в числе главных претендентом на трофей перед стартом плей-офф. По линии БЕТСИТИ «Пантерс» шли на 10-м месте в списке фаворитов с коэффициентом 14.00 на титул.

Главными претендентами на трофей котировались «Вегас» и «Виннипег» – на их чемпионство давали по 10.00. Обе команды вылетели еще в 1/4 финала.

«Флорида» второй год подряд обыграла в финале Кубка Стэнли «Эдмонтон».

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