BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
Букмекерская компания BetBoom внедрила два новых специализированных виджета, которые предоставят пользователям платформы подробный доступ к статистике турниров и боев UFC. Инструменты уже доступны на сайте и в мобильном приложении.
UFC Event Centre – это комплексная аналитическая панель, агрегирующая ключевые показатели всего турнира: от результатов предварительного карда до статистики главных поединков.
Fight View – инновационный инструмент для детального анализа отдельного боя, отображающий:
● Полную статистику значимых ударов (сиг/страйк/граунд) с разбивкой по раундам
● Динамику тейкдаунов и защитных действий
● Интерактивные графики изменения темпа поединка
● Сравнительные характеристики бойцов в реальном времени
Отметим, что данные доступны как в прематч, так и в лайв-формате.
Пользователи смогут попробовать нововведения уже в рамках ближайшего номерного турнира UFC 316, в главном событии которого встретятся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли. Кроме статистических виджетов, в BetBoom будут также доступны видеотрансляции всех боев турнира.