7.00 давали на победу 361-й ракетки Буассон над Андреевой. Букмекеры считали, что Мирра дойдет до финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева сенсационно проиграла Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

361-я ракетка мира обыграла 18-летнюю россиянку в двух сетах – 7:6, 6:3. В прематче на победу француженки давали коэффициент 7.00, на успех Мирры – 1.10.

Перед стартом 1/4 финала у Андреевой были самые высокие шансы добраться до финала среди всех оставшихся участниц – 1.83, или 55%.

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