«МЮ» проигрывает сборной Гонконга после первого тайма – 0:1. Букмекеры были уверены в победе англичан

Сборная Гонконга побеждает «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче (1:0, перерыв).

До игры «МЮ» котировался подавляющим фаворитом встречи за 1.25. В перерыве на камбэк англичан дают коэффициент 2.10.

За 3.20 можно поставить на то, что 153-я сборная в рейтинге ФИФА удержит победу в матче с «Юнайтед».

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