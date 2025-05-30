«МЮ» проигрывает сборной Гонконга после первого тайма – 0:1. Букмекеры были уверены в победе англичан
Сборная Гонконга побеждает «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче (1:0, перерыв).
До игры «МЮ» котировался подавляющим фаворитом встречи за 1.25. В перерыве на камбэк англичан дают коэффициент 2.10.
За 3.20 можно поставить на то, что 153-я сборная в рейтинге ФИФА удержит победу в матче с «Юнайтед».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости