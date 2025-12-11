5.50 – Коростелев или Непряева выиграют медали на Кубке мира в Давосе. Россиян допустили в нейтральном статусе
Букмекеры оценили шансы российских лыжников побороться за медали на Кубке мира.
10 декабря стало известно, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Они смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.
БЕТСИТИ дает коэффициент 5.50 на то, что Коростелев или Непряева попадут в тройку в одной из дисциплин. 1.11 – россияне уедут без медалей.
10.00 – любой из россиян выиграет золото в одной из дисциплин.
Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду – всего 2 гонки
