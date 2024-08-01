Коэффициент на чемпионство «Краснодара» упал с 1.65 до 1.43 за ночь
Букмекеры повысили шансы «Краснодара» на чемпионство.
Вчера коэффициент на итоговую победу «быков» в РПЛ составлял 1.65, сегодня упал до 1.43. Чемпионство «Зенита» стало менее вероятным – 2.85.
Сразу после 29-го тура на «Краснодар» давали 1.60, на петербуржцев – 2.34.
В заключительном туре «Краснодар» сыграет против «Динамо», петербуржцы – против «Ахмата».
Ранее стало известно, что Бителло пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы. Также Тимур Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости