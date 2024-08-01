Букмекеры повысили шансы «Краснодара» на чемпионство.

Вчера коэффициент на итоговую победу «быков» в РПЛ составлял 1.65, сегодня упал до 1.43. Чемпионство «Зенита» стало менее вероятным – 2.85.

Сразу после 29-го тура на «Краснодар» давали 1.60, на петербуржцев – 2.34.

В заключительном туре «Краснодар» сыграет против «Динамо», петербуржцы – против «Ахмата».

Ранее стало известно , что Бителло пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы. Также Тимур Гурцкая заявил , что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.

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