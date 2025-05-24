«Краснодару» нужен первый титул, «Зенит» хочет стать чемпионом к столетию, а вас ждут фрибеты – до миллиона рублей!

В чемпионате России интрига закручена до предела!

Возглавляющий таблицу «Краснодар» в преддверии заключительного тура только лишь на одно очко опережает «Зенит».

Южане могут завоевать первый трофей в своей истории. А действующему чемпиону хочется удержать титул в год своего столетия…

«Краснодар» будет на своем поле рубиться с «Динамо». Winline дает коэффициент 1,85 на победу хозяев.

Матч будет принципиальным! Год назад именно поражение от «Краснодара» лишило «Динамо» чемпионского трофея в самом конце сезона! Москвичи будут стараться отомстить? Winline предлагает поставить на их победу с коэффициентом 3,85 .

Как кажется, у «Зенита» в последнем туре задача проще, если сравнивать с «Краснодаром». Действующий чемпион встретится на своем поле с «Ахматом». Коэффициент на победу хозяев – 1,23 , а на гостей из Грозного можно поставить с 12,0 .

Сильнее закрученной интриги впечатляет только акция от Winline – до 1 миллиона фрибетами для новых игроков!