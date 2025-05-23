«СКА-1946» отыгрался с 0-3 в финале Кубка Харламова и котируется фаворитом 7-го матча со «Спартаком»
«СКА-1946» выиграет Кубок Харламова, считают букмекеры.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграли три матча подряд в финальной серии против «Спартака» и стал первой командой, сделавшей камбэк с 0-3 в серии плей-офф МХЛ.
«СКА-1946» котируется фаворитом решающей 7-й игры за 1.84. На победу «Спартака» дают коэффициент 1.90.
Матч состоится 24 мая в Москве, начало – в 14:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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