«СКА-1946» отыгрался с 0-3 в финале Кубка Харламова и котируется фаворитом 7-го матча со «Спартаком»

«СКА-1946» выиграет Кубок Харламова, считают букмекеры.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграли три матча подряд в финальной серии против «Спартака» и стал первой командой, сделавшей камбэк с 0-3 в серии плей-офф МХЛ.

«СКА-1946» котируется фаворитом решающей 7-й игры за 1.84. На победу «Спартака» дают коэффициент 1.90.

Матч состоится 24 мая в Москве, начало – в 14:00 мск.

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