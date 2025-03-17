Николай Оганезов: «В обычном бизнесе расходы на рекламу составляют около 3%, а в букмекерском достигают 15%»
Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о большом количестве рекламы букмекерских компаний.
«Реклама во многом связана с очень высокой конкуренцией. В обычном бизнесе маркетинговые расходы составляют около 3%, а в букмекерском достигают 15%. По-другому этот бизнес не работает, поэтому, действительно, приходится рекламироваться.
Но легальные операторы сильно ограничено в рекламе по сравнению с рекламой того же онлайн-казино. Возьмите сейчас телефон войдите в поисковую систему – начнет сыпаться колоссальный объем рекламы именно нелегалов», – заявил Оганезов в эфире радио Sputnik.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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