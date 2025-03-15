«Мне кажется, проблемы «Динамо» переоценены, а состояние «Локомотива» намного хуже». Прогноз Чернявского на матч

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Автор Спортса’‘ поставил на победу «Динамо» с коэффициентом 3.30.

«К «Динамо» довольно несерьезное отношение: все говорят о скорейшем закате Марцела Лички (особенно после травмы Константина Тюкавина). Мне кажется, проблемы «бело-голубых» переоценены, а состояние «Локомотива» намного хуже. Поэтому жду довольно легкую победу «Динамо», – заявил Чернявский.

Матч пройдет 15 марта и начнется в 19:30 мск.

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