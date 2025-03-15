«Локомотив» – небольшой фаворит против «Динамо». «Железнодорожники» не побеждают дома «бело-голубых» с 2017 года

«Локомотив» примет «Динамо» в московском дерби в 21-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают «железнодорожникам», на них можно поставить с коэффициентом 2.26. Победа гостей идет за 3.30, ничья – за 3.60.

При этом «Локомотив» не обыгрывает «бело-голубых» дома 7 матчей подряд. Последняя победа зафиксирована в 2017 году (3:0).

Если «Динамо» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.68.

Матч пройдет 15 марта и начнется в 19:30 мск.

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