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«Тоттенхэм» и «МЮ» перестали быть главными фаворитами Лиги Европы. «Атлетик» поднялся на первое место у букмекеров

«Атлетик» стал букмекерским фаворитом на победу в Лиге Европы.

Перед матчами 1/8 финала первое место у букмекеров делили «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас главным претендентом на трофей стал «Атлетик» – на титул клуба из Бильбао дают коэффициент 4.50.

«МЮ» котируется вторым за 4.80, «Тоттенхэм» и «Лацио» делят третье место с коэффициентом 5.00 на победу.

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на «Сан-Мамесе» – домашнем стадионе «Атлетика».

Победитель ЛЕ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Атлетик» – 4.50

2. «Манчестер Юнайтед» – 4.80

3-4. «Тоттенхэм» – 5.00

3-4. «Лацио» – 5.00

5. «Айнтрахт» – 8.50

6. «Лион» – 12.00

7. «Рейнджерс» – 20.00

8. «Буде-Глимт» – 40.00

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Прорыв «Буде-Глимт», вылет Моуринью и проход аутсайдера из Словении. Кто удивил в 1/8 финала ЛЕ и ЛК?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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