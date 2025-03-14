«Тоттенхэм» и «МЮ» перестали быть главными фаворитами Лиги Европы. «Атлетик» поднялся на первое место у букмекеров
«Атлетик» стал букмекерским фаворитом на победу в Лиге Европы.
Перед матчами 1/8 финала первое место у букмекеров делили «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас главным претендентом на трофей стал «Атлетик» – на титул клуба из Бильбао дают коэффициент 4.50.
«МЮ» котируется вторым за 4.80, «Тоттенхэм» и «Лацио» делят третье место с коэффициентом 5.00 на победу.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая на «Сан-Мамесе» – домашнем стадионе «Атлетика».
Победитель ЛЕ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Атлетик» – 4.50
2. «Манчестер Юнайтед» – 4.80
3-4. «Тоттенхэм» – 5.00
3-4. «Лацио» – 5.00
5. «Айнтрахт» – 8.50
6. «Лион» – 12.00
7. «Рейнджерс» – 20.00
8. «Буде-Глимт» – 40.00
Прорыв «Буде-Глимт», вылет Моуринью и проход аутсайдера из Словении. Кто удивил в 1/8 финала ЛЕ и ЛК?
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