Россиянин поставил 50 рублей на экспресс из 19 матчей и выиграл 10 миллионов

Клиент «Лиги Ставок» выиграл более 10 миллионов рублей со ставки в 50 рублей.

Беттор поставил эту сумму на экспресс из 19 матчей с общим коэффициентом 206 725.00. В его купон вошли ставки на футбольные и хоккейные игры с коэффициентами от 1.38 до 3.02.

Все события в экспрессе зашли – игрок заработал 10 336 252 рублей.

Вероятно, это самый большой зашедший коэффициент в истории российского беттинга.

Ставки на Спортсе

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