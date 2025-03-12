В Бразилии предложили запретить рекламу букмекеров на телевидении и в СМИ
В Бразилии могут ограничить рекламу букмекеров.
Согласно законопроекту спортивной комиссии Бразилии, предлагается запретить рекламу ставок на телевидении и в средствах массовой информации.
Введение запрета обосновывается тем, что букмекерские компании игнорируют маркетинговые ограничения, особенно в отношении молодежи.
«Этот законопроект оправдан тем, что у нас внезапно изменился профиль игрока. Теперь ставки делают в основном молодые люди, которые могут ставить 24 часа в сутки по щелчку мыши без каких-либо препятствий для импульсивного поведения», – отметил автор законопроекта Стивенсон Валентим.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGB
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