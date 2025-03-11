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Нелегальные букмекеры собрали более 1,6 млрд посещений из Индии за последние 3 месяца

В Индии зафиксирован рост вовлеченности местного населения в нелегальные азартные игры.

По данным отчета Digital India Foundation, топовые нелегальные операторы – Parimatch, Stake, 1xBet и BateryBet – собрали более 1,6 миллиарда посещений из Индии за последние 3 месяца.

Примечательно, что основным источником трафика на нелегальные платформы стал прямой ввод ссылок – 1,1 миллиарда визитов. Соцсети принесли 42,8 миллиона визитов на нелегальные сайты, а стриминг-платформы и аффилиаты – 247,5 миллиона.

Суммарно в онлайн-азартные игры в Индии играют примерно 448 миллионов человек. Число запросов нелегальных операторов за последние годы выросло в разы.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGB
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