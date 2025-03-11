Нелегальные букмекеры собрали более 1,6 млрд посещений из Индии за последние 3 месяца
В Индии зафиксирован рост вовлеченности местного населения в нелегальные азартные игры.
По данным отчета Digital India Foundation, топовые нелегальные операторы – Parimatch, Stake, 1xBet и BateryBet – собрали более 1,6 миллиарда посещений из Индии за последние 3 месяца.
Примечательно, что основным источником трафика на нелегальные платформы стал прямой ввод ссылок – 1,1 миллиарда визитов. Соцсети принесли 42,8 миллиона визитов на нелегальные сайты, а стриминг-платформы и аффилиаты – 247,5 миллиона.
Суммарно в онлайн-азартные игры в Индии играют примерно 448 миллионов человек. Число запросов нелегальных операторов за последние годы выросло в разы.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGB
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости