«Ливерпуль» станет чемпионом Англии после матча с «Челси» с 35-м туре, считают букмекеры

Букмекеры открыли специальную линию на итоги сезона АПЛ.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 29 игр. «Арсенал» идет вторым с 55 баллами и имеет один матч в запасе.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что команда Арне Слота официально станет чемпионом после матче с «Челси» с 35-м туре – на это можно поставить за 2.00. На чемпионство после игры с «Арсеналом» в 36-м туре дают 2.50.

Когда «Ливерпуль станет чемпионом:

32-й тур («Вест Хэм») – 80.00

33-й тур («Лестер») – 30.00

34-й тур («Тоттенхэм») – 3.50

35-й тур («Челси») – 2.00

36-й тур («Арсенал») – 2.50

37-й тур («Брайтон») – 10.00

38-й тур («Кристал Пэлас») – 25.00

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