«Ливерпуль» станет чемпионом Англии после матча с «Челси» с 35-м туре, считают букмекеры
Букмекеры открыли специальную линию на итоги сезона АПЛ.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 29 игр. «Арсенал» идет вторым с 55 баллами и имеет один матч в запасе.
Аналитики БЕТСИТИ считают, что команда Арне Слота официально станет чемпионом после матче с «Челси» с 35-м туре – на это можно поставить за 2.00. На чемпионство после игры с «Арсеналом» в 36-м туре дают 2.50.
Когда «Ливерпуль станет чемпионом:
32-й тур («Вест Хэм») – 80.00
33-й тур («Лестер») – 30.00
34-й тур («Тоттенхэм») – 3.50
35-й тур («Челси») – 2.00
36-й тур («Арсенал») – 2.50
37-й тур («Брайтон») – 10.00
38-й тур («Кристал Пэлас») – 25.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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