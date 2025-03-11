Казахстанских чиновников уволили за ставки в букмекерских клубах. Госслужащим в стране запрещено играть в азартные игры

В Казахстане госслужащих уволили за ставки в букмекерских клубах.

В июле прошлого года были внесены дополнения в закон «О противодействии коррупции», согласно которым госслужащие в Казахстане подлежат увольнению в случае установления факта участия в азартных играх.

«В рамках анализа выявлены факты несоблюдения антикоррупционных ограничений государственными служащими по участию в азартных играх.

Так, главный специалист отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района в нарушение требований закона на систематической основе осуществлял ставки в букмекерской конторе», – рассказали в прокуратуре.

Такие же нарушения выявлены в отношении главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа и отдела образования Акжарского района. Все должностные лица, делавшие ставки, были уволены.

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство