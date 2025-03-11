Россия разгромит Гренаду с разницей минимум в 6 мячей, считают букмекеры

Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Гренадой.

Товарищеская игра против 174-й сборной в рейтинге ФИФА пройдет 19 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

В линии российских БК нет ставок на исход матча – букмекеры уверены, что команда Валерия Карпина победит.

Минимальная ставка на победу сборной России – с разницей минимум в 6 мячей. На это дают коэффициент 1.65. На победу с форой (-6,5) можно поставить за 2.24.

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