Россия разгромит Гренаду с разницей минимум в 6 мячей, считают букмекеры
Букмекеры не сомневаются в победе сборной России над Гренадой.
Товарищеская игра против 174-й сборной в рейтинге ФИФА пройдет 19 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.
В линии российских БК нет ставок на исход матча – букмекеры уверены, что команда Валерия Карпина победит.
Минимальная ставка на победу сборной России – с разницей минимум в 6 мячей. На это дают коэффициент 1.65. На победу с форой (-6,5) можно поставить за 2.24.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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