«Бохум» победил «Баварию», проигрывая 0:2 по ходу матча – 3:2. В лайве на камбэк давали 2%

«Бавария» дома проиграла «Бохуму» (2:3) в 25-м туре Бундеслиги.

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.16. На «Бохум» давали 13.00.

Мюнхенцы повели 2:0 в первом тайме, однако на 42-й минуте остались в меньшинстве – за грубую игру удалили Жоау Пальинью.

В лайве при счете 2:0 в пользу «Баварии» на победу «Бохума» давали коэффициент 51.00 (примерно 2% вероятности).

Мюнхенцы проиграли впервые за 11 матчей в Бундеслиге.

Ставки на Спортсе