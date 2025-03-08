«Бохум» победил «Баварию», проигрывая 0:2 по ходу матча – 3:2. В лайве на камбэк давали 2%
«Бавария» дома проиграла «Бохуму» (2:3) в 25-м туре Бундеслиги.
В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.16. На «Бохум» давали 13.00.
Мюнхенцы повели 2:0 в первом тайме, однако на 42-й минуте остались в меньшинстве – за грубую игру удалили Жоау Пальинью.
В лайве при счете 2:0 в пользу «Баварии» на победу «Бохума» давали коэффициент 51.00 (примерно 2% вероятности).
Мюнхенцы проиграли впервые за 11 матчей в Бундеслиге.
Опубликовала: Венера Кравченко
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