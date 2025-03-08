Более 83 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в феврале. «Фонбет» остается лидером по объему трафика
Трафик сайтов российских букмекеров уменьшился в феврале.
По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в феврале составил 83,42 миллионов пользователей. По сравнению с январем показатель уменьшился на 1,37%.
Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 35,48 млн пользователей в феврале, что на 2,72% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по трафику также входят Winline (17,02 млн) и BetBoom (7,67 млн).
Наибольшее падение суммарной посещаемости второй месяц подряд зафиксировано у Olimpbet – минус 35,45%.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБ Бизнес
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