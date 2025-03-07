Николай Оганезов о создании РСФ: «Новая система заставляет многие федерации быть более активными»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект относительно РСФ. Фонд аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные от ставок на зарубежные соревнования (около 85% от общего объема).

«Основная цель букмекеров — заработать эти деньги. А как они будут распределяться в спорте? В спорте достаточно своих профессионалов, которые знают, как их эффективно потратить.

Мы тоже, конечно, заинтересованы, чтобы эти деньги были эффективно потрачены, потому что чем более эффективно они будут потрачены, тем меньше, скажем, шансов, что у нас будут повышаться размеры целевых отчислений.

Новая система, она действительно позволяет, уже заставляет многие федерации быть более активными, придумывать новые проекты и развиваться. Тут уже действительно не посидишь, потому что, я уверен, и фонд будет распределять эти деньги, смотреть проекты, эффективность.

Поэтому, да, действительно создание фонда, оно будет стимулировать федерациям быть более активными», – отметил Оганезов.

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