В Румынии предложили запретить игрокам тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка
В Румынии предлагают ограничить траты граждан на азартные игры.
В стране разрабатывают законопроект, согласно которому предлагается запретить игрокам ежемесячно тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка.
Отмечается, что регулятор будет штрафовать банки, которые позволят игрокам нарушить ограничение. Штрафы будут доходить до 1% от оборота банков.
Румынская налоговая служба (ANAF) должна разработать специальную платформу, где операторы в онлайн-режиме смогут запрашивать данные по доступному балансу каждого игрока.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Romania Insider
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