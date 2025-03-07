В Румынии предложили запретить игрокам тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка

В Румынии предлагают ограничить траты граждан на азартные игры.

В стране разрабатывают законопроект, согласно которому предлагается запретить игрокам ежемесячно тратить на азартные игры больше 10% от своего заработка.

Отмечается, что регулятор будет штрафовать банки, которые позволят игрокам нарушить ограничение. Штрафы будут доходить до 1% от оборота банков.

Румынская налоговая служба (ANAF) должна разработать специальную платформу, где операторы в онлайн-режиме смогут запрашивать данные по доступному балансу каждого игрока.

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