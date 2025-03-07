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Николай Оганезов о самозапрете на ставки: «Шестой год не можем его принять. Самый эффективный инструмент не принят»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о законопроекте о самоограничении от азартных игр.

В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.

«Это очень эффективный инструмент, мы все его ждем, шестой год никак не можем принять. Популистские законопроекты направлены на борьбу с лудоманией, а самый эффективный инструмент не принят. Очень ждем.

Очень важен вопрос вариативности. В нынешней редакции законопроект подразумевает только запрет ставок. На самом деле люди заинтересованы в вариативности. Кого-то интересует уменьшение суммы ставки, количества ставок, периода. Вариативность очень большая, она присутствует в механизме, который букмекеры используют сами у себя.

Конечно, отсутствие вариативности при сроке в 12 месяцев будет подталкивать людей обращаться в нелегальный сектор. Если ее можно ввести – это было бы просто замечательно.

Но мы уже готовы, чтобы этот закон приняли как он есть, чтобы прекратить спекуляции относительно зависимых игроков», – подчеркнул Оганезов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Чемпионат»
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