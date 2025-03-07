Николай Оганезов о букмекерском рынке: «По факту роста на 40% не произошло. Тем не менее, рынок растет»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о росте букмекерского рынка в России.

«Целевые отчисления за 2024 год составили 35,2 миллиарда рублей. Что касается роста оборота на 40%, к этим цифрам нужно относиться аккуратно, поскольку на них влияет в том числе инфляция. И по факту такого роста рынка, конечно, не произошло.

Но, тем не менее, рынок действительно растет, и самое главное — этот рост обеспечивается за счет качества.

Качество услуг легальных операторов постоянно повышается. Конечно, у нас есть конкурент — нелегальный рынок, у которого спектр возможностей гораздо шире. Поэтому мы можем конкурировать только за счет повышения качества, ответственности и гарантий для наших игроков», — отметил Оганезов.

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