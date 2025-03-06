Николай Оганезов: «Раньше некоторые федерации относились к букмекерским деньгам как к допингу»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов рассказал о росте российского букмекерского рынка.
«Раньше некоторые федерации, может, и сейчас кто-то относится к букмекерским деньгам как к допингу. У нас есть допинг, он нам поможет, мы выплывем.
Новая система действительно заставляет федерации быть более активными, придумывать новые проекты и развиваться. Тут уже действительно не посидишь.
Уверен, и фонд будет распределять эти деньги, смотреть проекты, эффективность. Поэтому действительно создание фонда будет стимулировать федерации быть более активными», — отметил Оганезов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Чемпионат»
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