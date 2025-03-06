Глава ЕЦУПИС Шейкина: «12 месяцев без права отзыва заявления о самоограничении может привести игрока к нелегальным букмекерам. Оптимальный срок – от 4 до 6 месяцев»
Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о законопроекте о самоограничении от азартных игр.
В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.
«12 месяцев без права отзыва заявления о самоограничении может быть весьма существенным и привести игрока к нелегальным букмекерам. Мы считаем оптимальным срок от 4 до 6 месяцев.
Есть определенный период охлаждения, после которого игроки уже не отзывают свои заявления о самоограничении. Нашим сервисом по установке самоограничений пользуются уже 60 000 граждан», – сообщила Шейкина.
Ожидается, что законопроект уже в апреле попадает на первое чтение в Государственную думу.
«Мы считали, что рабство отменили». Большой скандал в Африке – друг Это’О пытал вратаря из-за ставок
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий