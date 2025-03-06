Глава ЕЦУПИС Шейкина: «12 месяцев без права отзыва заявления о самоограничении может привести игрока к нелегальным букмекерам. Оптимальный срок – от 4 до 6 месяцев»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о законопроекте о самоограничении от азартных игр.

В случае принятия законопроекта гражданин сможет подать заявление на установление ограничений через портал Госуслуг. Отозвать самозапрет не получится.

«12 месяцев без права отзыва заявления о самоограничении может быть весьма существенным и привести игрока к нелегальным букмекерам. Мы считаем оптимальным срок от 4 до 6 месяцев.

Есть определенный период охлаждения, после которого игроки уже не отзывают свои заявления о самоограничении. Нашим сервисом по установке самоограничений пользуются уже 60 000 граждан», – сообщила Шейкина.

Ожидается, что законопроект уже в апреле попадает на первое чтение в Государственную думу.

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