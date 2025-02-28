БЕТСИТИ стал официальным партнером «Балтики». Клуб лидирует в Первой лиге
«Балтика» подписала соглашение с букмекерской компаний БЕТСИТИ.
Букмекер стал официальным партнером клуба из Калининграда. В рамках сотрудничества логотип БЕТСИТИ появится на игровой футболке «Балтики».
Брендинг букмекера также появится на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.
«Впереди захватывающая весна. Уверен, партнерство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков. Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты.
Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надежных партнеров. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество и большие победы», – заявил гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов.
«Балтика» лидирует в Первой лиге после 21 тура с 45 очками.
Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий