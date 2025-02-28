БЕТСИТИ стал официальным партнером «Балтики». Клуб лидирует в Первой лиге

«Балтика» подписала соглашение с букмекерской компаний БЕТСИТИ.

Букмекер стал официальным партнером клуба из Калининграда. В рамках сотрудничества логотип БЕТСИТИ появится на игровой футболке «Балтики».

Брендинг букмекера также появится на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.

«Впереди захватывающая весна. Уверен, партнерство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков. Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты.

Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надежных партнеров. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество и большие победы», – заявил гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов.

«Балтика» лидирует в Первой лиге после 21 тура с 45 очками.

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