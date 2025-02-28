100.00 – все четыре московских клуба окажутся в топ-4 РПЛ по итогам сезона
Букмекеры не верят, что московские клубы займут первые четыре места в чемпионате России.
«Тенниси» предлагает коэффициент 100.00 на то, что все четыре московских клуба – «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА – попадут в топ-4 по итогам сезона РПЛ. Такое событие произойдет с вероятностью менее 1%.
«Краснодар» и «Зенит» лидируют в РПЛ после 18 туров. «Спартак» – 3-й, «Динамо» и «Локомотив» делят 4-5-е места, ЦСКА – 6-й.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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