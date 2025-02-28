«У некоторых соискателей остается настороженность к букмекерской отрасли». HR-директор Leon – о работе в беттинг-индустрии

HR-директор БК Leon Дарья Белокрылова рассказала, что у потенциальных сотрудников букмекерской компании сохраняется настороженность к отрасли азартных игр.

«Определенная настороженность к букмекерской отрасли у некоторых соискателей сохраняется. Это связано с некоторыми устоявшимися стереотипными мнениями о сфере.

Многие соискатели не имеют полного представления о том, как функционируют современные букмекерские компании», – заявила Белокрылова.

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