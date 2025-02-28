Общий объем беттинг-рынка в США увеличился на 8% за год – до $1,6 млрд
В США наблюдается рост объема рынка ставок на спорт.
По данным JMP Securities, общий объем беттинг-рынка в США увеличился на 8% за год – до 1,6 миллиарда долларов.
Лидерами американского рынка остаются FanDuel и DraftKings – их доля составляет 37% и 36% соответственно.
Соцсеть, автоставка и аналог Football Manager. Главные фичи российских БК
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Next
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости