Общий объем беттинг-рынка в США увеличился на 8% за год – до $1,6 млрд

В США наблюдается рост объема рынка ставок на спорт.

По данным JMP Securities, общий объем беттинг-рынка в США увеличился на 8% за год – до 1,6 миллиарда долларов.

Лидерами американского рынка остаются FanDuel и DraftKings – их доля составляет 37% и 36% соответственно.

Ставки на Спортсе

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