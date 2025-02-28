«Динамо» Махачкала забило меньше всех в РПЛ – 11 голов в 18 матчах. 2.55 – «Локомотив» не пропустит
Махачкалинское «Динамо» встретится с «Локомотивом» в 19-м туре чемпионата России.
Дагестанский клуб забил меньше всех голов в этом сезоне РПЛ – 11 в 18 турах.
Букмекеры дают коэффициент 2.55 на то, что «Локомотив» не пропустит в сегодняшней игре. На гол хозяев можно поставить за 1.51.
Матч состоится 28 февраля и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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